Mille giorni da presidente della Regione, Schifani: “Nuove sfide”

Il post sui social: "Determinazione nei prossimi giorni, mesi e anni"

PALERMO – “Oggi festeggiamo un traguardo importante: i primi 1.000 giorni di governo Schifani. Sono stati mesi intensi, di impegno quotidiano e di lavoro di squadra, sempre con un unico obiettivo: far crescere la Sicilia”. Lo scrive sui social il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

“Abbiamo affrontato sfide complesse e portato avanti riforme, investimenti e progetti che stanno già dando frutti concreti per la nostra terra – prosegue – Dalle infrastrutture alla sanità, dal sostegno alle imprese alla valorizzazione del turismo e della cultura, abbiamo costruito basi solide per un futuro migliore. Ma il nostro percorso non si ferma qui. I prossimi giorni, mesi e anni saranno dedicati a nuove sfide, con la stessa determinazione e lo stesso amore per la nostra Isola. La Sicilia cresce. Insieme”.