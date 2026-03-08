Corteo per le vie del centro

PALERMO – Circa un migliaio di persone, la gran parte ragazze, secondo gli organizzatori, sono scese in piazza a Palermo per un corteo organizzato dall’associazione femminista ‘Non una di meno’, questa sera, giorno della festa della donna.

La manifestazione ‘Non una di meno’ di Palermo

I manifestanti sono partiti da piazza Ruggero Settimo per percorrere le vie del centro, fino in piazza Marina. In testa al corteo lo slogan: “Le nostre vite valgono. Noi scioperiamo”. “Lo facciamo per rimettere al centro i nostri desideri – ha spiegato Simona Paladino di Non una di meno – in questi giorni, per altro, al tema dei diritti delle donne affianchiamo anche la preoccupazione per una forte deriva bellica e guerrafondaia, che ci preoccupa moltissimo e che sta ridisegnando diverse priorità per il paese, partendo da quelle economiche”. Tra gli striscioni compaiono scritte diverse: “Ho voglia di lottare e non ho paura di morire”, “Non mi fido dei compagni”.

Lunedì 9 marzo nuova manifestazione

Anche domani l’associazione “Non una di meno” ha organizzato una manifestazione, “braccia incrociate per lo sciopero con un presidio che si terrà in piazza Verdi a partire dalle 10 del mattino”, spiegano gli organizzatori.