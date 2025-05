Saranno realizzati 14 interventi tra cimitero, Comune e strade esterne

MINEO (CATANIA) – Ventisette mesi dopo la calamità la protezione civile stanzia per la cittadina del calatino 4 mln di euro. Serviranno a compiere 14 interventi, compreso la sistemazione del cimitero comunale colpito dalla frana, delle vie di fuga, del palazzo comunale e di diverse strade esterne.

Sono stati già generati i CUP dei progetti e adesso si attende che la regione nomini il soggetto attuatore a cui verrà delegata l’attività di ripristino dei danni.

“Siamo pronti alla realizzazione delle opere per ritornare alla normalità, ringrazio il Ministro Musumeci, il Presidente Schifani, l’intero sistema di Protezione Civile, per aver accelerato le procedure e, non per ultimo, i media per avere accolto ed amplificato il nostro grido di aiuto dello scorso febbraio”, afferma Giuseppe Mistretta, sindaco di Mineo.