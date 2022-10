Modena-Palermo, le info sul settore ospiti del “Braglia”

Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 biglietti

I biglietti per la partita dell’undicesima giornata di Serie B tra Modena e Palermo, in programma sabato 29 ottobre alle ore 14:00 presso lo stadio “Alberto Braglia”, sono in vendita sul circuito Vivaticket a partire da lunedì 24 ottobre e fino alle ore 19.00 di Venerdì 28 Ottobre.



È possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita Vivaticket della provincia di Palermo consultabili al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv. La prevendita è inoltre attiva online, in modalità print@home, attiva al seguente link: https://modenacalcio.vivaticket.it/.



I residenti nella Provincia di Palermo potranno acquistare in prevendita i tagliandi del Settore Curva Ospiti salvo restrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.

Prezzo del biglietto:

Curva Ospiti – € 15,00 + costo di prevendita.