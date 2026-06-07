 Modica, controlli della polizia contro la movida selvaggia
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Modica, serate danzanti senza licenza: multati due locali

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I controlli della polizia
PROVINCIA DI RAGUSA
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1 min di lettura

MODICA – Controlli nei locali della movida a Modica. Quindici le attività controllate dagli agenti del commissariato di polizia.

In particolare, in due casi è stato accertato lo svolgimento di serate danzanti in assenza della prescritta licenza di Pubblica Sicurezza, interrompendo gli intrattenimenti e denunciando all’Autorità Giudiziaria i relativi organizzatori.

In altri cinque locali sono state riscontrate irregolarità e comminate sanzioni amministrative per centinaia di euro, dovute all’assenza delle licenze per la somministrazione di alcolici, alla mancanza delle autorizzazioni per la diffusione musicale e alla mancata esposizione della prescritta segnaletica relativa all’esercizio dell’attività di ristorazione e mescita di bevande.

Nell’ambito dei medesimi servizi sono state identificate 70 persone, di cui 15 straniere.

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