Mondello tra i rifiuti, Cusimano (FI): “Situazione igienica insostenibile”

Chiesto l'intervento immediato a Lagalla, Alongi e Todaro

PALERMO – “La situazione igienico-sanitaria a Mondello è ormai insostenibile”. A lanciare l’allarme è il consigliere della VII Circoscrizione nonché capogruppo di Forza Italia, Ferdinando Cusimano, che oggi ha inviato una nota urgente al sindaco Roberta Lagalla, all’assessore Pietro Alongi, e all’amministratore unico della Rap, Giuseppe Todaro.

E sottolinea: “Rifiuti abbandonati ovunque, raccolta differenziata inefficiente e comportamenti incivili stanno trasformando la perla del litorale palermitano in una discarica a cielo aperto”.

Nella missiva, Cusimano denuncia la presenza di cumuli di rifiuti in piazza Mondello, via Mondello e via Torre di Mondello, causata dall’abbandono indiscriminato da parte dei cittadini e dall’errata esposizione dei rifiuti da parte dei commercianti.

Le anomalie nella raccolta differenziata stanno spingendo molti esercenti a non differenziare i rifiuti, aggravando ulteriormente la situazione. “La situazione è critica e richiede un intervento immediato” dichiara Cusimano.

“I cittadini e i turisti non possono più tollerare questo stato di cose. Chiedo un’audizione urgente con il Sindaco e l’Assessore entro la prossima settimana per trovare una soluzione definitiva e riportare Mondello alla sua antica bellezza”.