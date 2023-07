Mondello, sabato la seconda edizione della ‘caccia ai rifiuti’

L'evento è organizzato da Owac engineering company e sono 100 i volontari che hanno aderito

PALERMO – La seconda edizione della “caccia ai rifiuti” nei fondali del golfo di Mondello, si terrà sabato 8 luglio organizzata, anche quest’anno, da Owac engineering company (Open WAter company), società di ingegneria di Palermo che opera nel settore ambientale in chiave green.

Sono fino ad ora 100 i volontari – appassionati di apnea, semplici amanti del mare di tutte le età – che hanno aderito all’iniziativa che si terrà dalle 15 alle 19 partendo dal molo di punta Celesi a Mondello.

“Isola dei rifiuti”, “baia delle mutande” e “Ferro vecchio”: Sono tre i siti individuati dopo i sopralluoghi subacquei e battezzati con dei nomi operativi. Isola dei rifiuti: si trova in linea d’area davanti allo stabilimento Charleston e il fondale raccoglie un tappeto di microplastiche; Baia delle mutande: davanti al molo di punta Celesi, è una vera e propria insenatura in cui sono state rilevate una ventina di indumenti intimi; Ferro vecchio: è la zona attorno al molo di Punta Celesi in cui sono presenti numerosi materiali residui di cantiere.

“Rispetto all’anno avremo più difficoltà nella raccolta perché siamo di fronte a materiale plastico che – dice l’architetto Francesco Briguglia capo del settore strategico di Owac e che si è occupato del sopralluogo nei fondali – al 99% proveniente dal settore alimentare/ristorazione come plastica e alluminio che si deteriorano e si micro frammentano. Difficile il recupero anche per la scarsa visibilità determinata da micro alghe presenti per l’innalzamento della temperatura dell’acqua del mare”.

La giornata di pulizia #UWC23 è organizzata in partnership con I “Club I Canottieri Roggero di Lauria”, la sponsorizzazione di Asja Ambiente Italia spa, il patrocinio di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e il supporto operativo di Rap, Water Experience, “Fratelli della Costa”, Acquatica-Apnea Team e Dive 4 Earth. Programma Sabato 8 luglio alle 15:30, si terrà il briefing al campo base, presso il molo di punta Celesi (Lauria).