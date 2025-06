Mondello, la segnalazione di pericolo: un grosso amo sul bagnasciuga

Il post pubblicato su Facebook da chi frequenta giornalmente la spiaggia

PALERMO “Oggi sul bagnasciuga della spiaggia di Mondello è stato trovato questo pericoloso arnese usato dai pescatori amatoriali che, durante buona parte dell’anno, si danno appuntamento sull’arenile” è la segnalazione arrivata sul gruppo Facebook ‘Insieme per Mondello’.

“Prima di innescare inutili polemiche sul personale addetto alla pulizia della spiaggia che, onestamente, fanno il loro dovere ogni mattina, bisogna riflettere sul fatto che questi arnesi pericolosi vengono perduti in mare dagli amatori e lentamente vengono riportati a riva dalla corrente marina. Non è la prima volta che vengono ritrovati degli ami di grosse dimensioni e, tante volte – continua la segnalazione – ci sono stati dei feriti anche tra i numerosi cani che, da sempre, in inverno vengono portati a giocare in spiaggia”, conclude il messaggio pubblicato sulla pagina ‘Insieme per Mondello‘.