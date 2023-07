Mondialpol Security: “Nessun commissariamento”

Parlano Giuseppe e Antonio Campagna

PALERMO – “La notizia del commissariamento della Mondialpol si riferisce ad altro operatore nazionale nel campo della sicurezza operante a Milano e non alla Mondialpol Security Spa che nel capoluogo lombardo non ha attività”. A dichiararlo sono Giuseppe e Antonio Campagna, rispettivamente fondatore e vicepresidente, e consigliere delegato, nonché unici soci dell’istituto di vigilanza, con sede legale a Termini Imerese, in provincia di Palermo, e operante da 50 anni e oggi con servizi sul tutto il territorio nazionale.

“La presenza di numerose imprese con il nome Mondialpol può ingenerare confusione tra gli operatori del mercato” spiega Giuseppe e Antonio Campagna che aggiunge: “Si rende pertanto necessario per la nostra azienda specificare che la notizia del commissariamento riguarda altra impresa e non appunto la Mondialpol Security Spa. Per noi – concludono – il rispetto dei diritti dei lavoratori e quindi del contratto collettivo di lavoro è condizione necessaria e preordinata all’esercizio di un’attività sensibile come è quella della sicurezza privata”.