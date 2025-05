Le forze dell'ordine lo hanno individuato nei pressi di piazza Indipendenza a Palermo

MONREALE (PALERMO) – I carabinieri di Monreale hanno tratto in arresto un 22enne del posto che era già agli arresti domiciliari, più volte violati.

Il 22enne è stato individuato dagli agenti a Palermo, nei pressi di piazza Indipendenza, mentre si stava presumibilmente preparando a festeggiare in libertà il proprio compleanno, in programma per la giornata successiva.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.