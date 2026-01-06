Morosini: “Bisogna stare vicini ai giovani dello Zen”

Le parole del presidente del Tribunale

PALERMO – “Allo Zen c’è bisogno di lavoro, di contrastare la disperazione scolastica, di stare vicini ai giovani. Bisogna contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti. Le istituzioni e le associazioni stanno provando a dare risposte ma non è facile”. Lo ha detto il presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, a margine della celebrazione eucaristica che l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, presiede nella parrocchia San Filippo Neri del quartiere Zen di Palermo.

Allo Zen nei giorni scorsi sono stati esplosi più volte colpi di arma da fuoco contro la parrocchia di San Filippo Neri, e dal quartiere palermitano venivano i giovani che hanno innescato la sparatoria in cui sono stati uccisi tre giovani a Monreale nell’aprile scorso e dello Zen è Gaetano Maranzano, il giovane accusato di aver ucciso con un colpo di pistola alla testa Paolo Taormina, 21 anni, proprietario di un pub a Palermo, nell’ottobre scorso. Nei giorni scorsi è balzato all’attenzione degli investigatori un video pubblicato su TikTok in cui alcuni giovani brandivano pistole e un fucile sparando in aria.