Morta Angela Bottari, fu deputata della sinistra per tre legislature

Il suo contributo per cancellare il delitto d'onore

MESSINA – Tutta la sua vita è stata incentrata sull’impegno politico. Tre legislature come deputata nel Partito comunista italiano, dal 1976 al 1987. È morta ieri sera Angela Bottari, nella sua casa di Messina, aveva 78 anni.

La carriera politica di Angela Bottari

Bottari tra l’altro è stata la prima relatrice della legge 442 che nel 1981 ha portato all’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore. La sua ascesa politica cominciò nel 1975, quando fu eletta consigliera comunale nella città dello Stretto. Segretaria regionale del Pds nel 1996 e assessora comunale, con delega al Risanamento, nel periodo 2005-2007. Bottari ha mantenuto sempre la passione politica. Una passione coltivata assieme al marito Gioacchino Silvestro, per anni deputato regionale e dirigente di partito. Dopo la parentesi in Articolo Uno, era tornata nel Partito democratico e fino alla fine ha avuto una grande attenzione al presente e al futuro della sinistra.

Barbagallo: “Donna impareggiabile”

“Angela Bottari, una donna impareggiabile che fino all’ultimo si è distinta per la coerenza e la forza battagliera che hanno guidato la sua vita, non solo quella politica – dice il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo -. In tutto noi resta impressa la sua battaglia condotta da relatrice per l’abrogazione del delitto d’onore e le nozze riparatrici. Ricordo il contributo fondamentale e l’attivismo di Angela per i diritti delle donne e le battaglie sostenute, in prima linea con il Pd siciliano, per sostenere l’approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere anche in Sicilia, unica regione ancora sprovvista di tale accorgimento. La ricordo sempre fiera e onestamente ferma nel sostenere sempre e comunque i propri convincimenti, un esempio del modo di intendere e fare la politica che col passare del tempo si è, devo dire, un po’ perso. Mancherà a tutti, mancherà a me, Angela. Una delle ultime dirigenti donna che – conclude – hanno caratterizzato la storia della sinistra siciliana. Impegnata, appassionata, forte nei valori e nell’attaccamento al Partito viveva la militanza e l’essere dirigente come parte essenziale della vita vissuta sempre con grande passione”.

Faraone: “Grande impegno per le donne”

“Angela Bottari non è stata solo una deputata, la sua legge contro il delitto d’onore ha rivoluzionato la società, il suo impegno politico aveva radici profonde, legate a valori di servizio per l’intero Paese. Ciao Angela, conoscerti è stato un privilegio”. Così Davide Faraone, parlamentare nazionale di Italia viva.