Laura Carosella lascia due figlie. Il dolore dell'ex calciatore

Non ce l’ha fatta Laura Carosella, morta a 46 anni dopo un grave incidente stradale avvenuto a Mirano, in provincia di Venezia. La donna, moglie dell’ex portiere del Palermo Francesco Benussi da oltre 20 anni, è deceduta all’ospedale di Mestre dove era stata ricoverata in condizioni critiche.

Lo schianto frontale mentre tornava a casa

L’incidente si è verificato nella giornata di giovedì 9 aprile, nei pressi di una palestra a Mirano. Laura Carosella era alla guida di una Toyota Yaris quando, per cause ancora da chiarire, ha sbandato e si è scontrata frontalmente con una Fiat Multipla.

Le due vetture, devastate, sono finite entrambe contro il guardrail. A bordo dell’altro veicolo si trovava un uomo di 53 anni, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Il ricovero d’urgenza e la morte cerebrale

Le condizioni della 46enne sono apparse immediatamente gravissime. I soccorritori l’hanno estratta dall’auto in fin di vita e trasferita d’urgenza all’ospedale di Mestre.

Nonostante le cure, nelle ore successive è sopraggiunta la morte cerebrale. Oltre al marito, Laura Carosella lascia due figlie, di 14 e 19 anni.

Benussi: “Adorava le nostre figlie”

“Abbiamo condiviso la vita fin da ragazzi, adorava le nostre figlie. Assisteva i genitori malati, era un periodo di forte stress”, ha dichiarato Benussi a “La Nuova di Venezia e Mestre”.

Francesco Benussi (Foto Instagram)

Morte moglie Francesco Benussi, le indagini

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Non si esclude che l’autorità giudiziaria possa disporre ulteriori accertamenti, tra cui un’autopsia, per chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità.

Il messaggio dell’Hellas Verona

La notizia ha suscitato grande commozione anche nel mondo del calcio. Sul sito dell’Hellas Verona, dove Francesco Benussi lavora come preparatore dei portieri della Primavera, è stato pubblicato un messaggio di cordoglio.

“Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi, il Direttore Sportivo Sean Sogliano, il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta e tutta la famiglia dell’Hellas Verona si stringono attorno a quella di mister Francesco Benussi, Preparatore dei Portieri della formazione Primavera, per la scomparsa della moglie Laura”, si legge.

“A Francesco, alle figlie Camilla e Carlotta, e a tutta la sua famiglia va il più sincero abbraccio e la più forte vicinanza da parte di tutta la società, di tutti gli staff tecnici e di tutte le squadre”, la conclusione della nota.

Chi è Francesco Benussi

Francesco Benussi, nato nel 1981 a Mestre, è un ex portiere di calcio cresciuto nel settore giovanile del Venezia.

Durante la sua carriera ha indossato diverse maglie in Serie A, tra cui Venezia, Lecce, Siena, Livorno, Palermo, Udinese, Verona e Carpi, oltre ad aver giocato nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana.

Dopo il ritiro nel 2017 con il Vicenza, ha intrapreso la carriera di allenatore dei portieri, lavorando con Venezia, Triestina e successivamente con il Verona.