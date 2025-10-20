Imprenditrice italiana muore a 56 anni dopo una liposuzione in Turchia

La donna era figlia di un noto industriale

È morta dopo venti giorni di ricovero in terapia intensiva nell’ospedale universitario di Istanbul Milena Mancini, imprenditrice cinquantenne colpita da un grave malore durante un intervento di liposuzione nella capitale turca. La donna non ha mai ripreso conoscenza dopo l’operazione, nonostante i ripetuti tentativi dei medici di salvarle la vita.

Secondo quanto trapela da fonti non ancora ufficialmente confermate, durante la procedura estetica si sarebbe verificata una lesione accidentale allo stomaco, circostanza che avrebbe provocato una serie di complicazioni rivelatesi fatali. Le autorità sanitarie turche stanno ora verificando la dinamica dell’accaduto e la posizione dei professionisti coinvolti.

Chi era Milena Mancini, morta dopo una liposuzione

Milena Mancini era un’agente immobiliare conosciuta e stimata nel suo settore. Figlia di Alvaro Mancini, tra i fondatori della Indexa SpA, azienda specializzata in manutenzione e servizi industriali, proveniva da una famiglia molto nota nel territorio.

Le sorelle, Rita e Sara, hanno intrapreso percorsi differenti. La prima è una biologa e docente presso l’Università La Sapienza di Roma, la seconda ha gestito per anni una gelateria all’ingresso di Isola del Liri. Milena Mancini lascia due figlie.

“Milena era andata a farsi questo intervento estetico a Istanbul 20 giorni fa. Era in una clinica privata e poi, a seguito di una complicanza, è stata trasportata in ospedale e questa mattina abbiamo saputo che era morta”, ha dichiarato all’Adnkronos Luigi Di Palma, uno zio dell’imprenditrice deceduta in Turchia dopo una liposuzione.

“Durante l’intervento aveva avuto una complicanza e sembra che abbia contratto un’infezione in questa clinica. Evidentemente le conseguenze erano irreversibili”, ha aggiunto.

L’uomo si è detto “sotto choc per la notizia tragica. Anche perché noi familiari non siamo stati informati della questione, non sapevamo che Milena fosse andata in Turchia per questo intervento estetico, quindi per noi è stata una cosa tragica”.

