La morte della giovane Sofia: cos’è il suo raro tumore

La storia della ragazza che ha commosso tutti.

1' DI LETTURA

‘E’ morta Sofia Sacchitelli, la genovese di 23 anni affetta da un raro tumore al cuore che negli ultimi mesi aveva dato vita a una associazione per raccogliere fondi per la ricerca scientifica’. L’annuncio dell’Ansa crea molto dolore in chi aveva seguito la vicenda di questa giovane indomita, desiderosa di regalare speranza ai sofferenti. Sofia si era impegnata in prima persona per parlare della sua malattia in pubblico, spiegando di essere consapevole di non avere speranze di vita ma di volere aiutare eventuali altri malati.

Un addio sereno

Sofia è morta nella sua casa a Genova, circondata dall’affetto dei suoi cari durante la notte scorsa, La famiglia ha deciso di svolgere i funerali in forma privata. Mercoledì 29 marzo, alle 18, a Genova Albaro, presso la chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù e San Pietro Apostolo ci sarà una messa aperta al pubblico. L’angiosarcoma cardiaco le venne diagnosticato circa un anno fa. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute sono peggiorate e il suo impegno è stato portato avanti dai familiari, in particolare dalla sorella Ilaria, che ha ritirato la medaglia d’oro al merito conferita per la prima volta dall’Università di Genova a una studentessa proprio per il suo impegno nella raccolta di fondi per il sostegno alla ricerca.

Il tumore raro

‘L’angiosarcoma – si legge su Repubblica – può svilupparsi in qualsiasi parte del corpo ma aggredisce più comunemente la pelle, mentre forme più rare possono coinvolgere il cuore, il seno, i tessuti molli, il fegato, la milza e le ossa. Quello che ha colpito la giovane donna, l’angiosarcoma cardiaco, ha coinvolto il cuore. Si tratta di un tumore molto aggressivo riguarda soprattutto pazienti di età inferiore ai 65 anni e ha un’incidenza di due-tre casi per milione di abitanti’.