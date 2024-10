Morto a 15 anni, nonno Gino balla davanti alla bara i loro brani preferiti

Nella foto un frame del video del funerale di Kevin Gentilin pubblicato dal Gazzettino

CASTELFRANCO VENETO – Un 15enne morto in un incidente in moto, Kevin Gentilin, e un singolare quanto toccante addio del nonno Gino, che ha voluto salutare l’adorato nipote ballando davanti alla bara i brani dance che condividevano scatenandosi insieme in discoteca.

La storia arriva da Castelfranco Veneto, centro dell’operoso Nordest italiano, dove nonno Gino ha danzato davanti alla bara bianca del nipote le canzoni che glielo hanno fatto sentire ancora vicino per l’ultima volta. Intorno a loro una folla di 1.500 persone commosse che per qualche secondo hanno accompagnato la musica battendo le mani a tempo. Il video di Mattia Mocci è stato pubblicato dal Gazzettino Veneto.

Pochi giorni fa in un post su Fb, nonno Gino aveva usato queste parole per commentare la tragedia della perdita dell’adorato nipote. Parole accompagnate ad un video in cui i due si divertivano a ballare in discoteca: Ciao Kevin, fai vedere questo video a tutti i tuoi nuovi Amici, Anime, Spiriti, nella Dimensione in cui ora ti trovi. Quanto amore, felicità, serenità di essere ci hai donato in questa breve tua vita terrena… Dove ora dimori esiste solo puro amore. Qui noi abbiamo bisogno immenso del vostro aiuto a reagire, reagire, reagire, continuare a vivere, vivere, vivere e sopportare questa immane tragedia. Non esiste dono più grande in tutto l’universo di averti accolto in mezzo a noi e condividere la tua breve missione in questo pianeta. Sei un essere speciale ed io continuerò a seminare immenso amore come mi hai insegnato tu. Sei stato il mio maestro di vita nonostante la tua età. Ma te lo sapevi che l’anima, lo spirito non conosce età nè spazio, nè Tempo. Qui ti vogliamo tutti bene”.