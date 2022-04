Morto Antonio Molinari, rese celebre la sambuca

L'autore di un successo insieme con il padre e i fratelli

ROMA – È morto sabato mattina, all’età di 81 anni, Antonio Molinari, l’imprenditore presidente di Molinari Italia che, assieme al padre e ai suoi fratelli, rese celebre nel mondo la Sambuca, il liquore a base di anice stellata. Ad annunciare la scomparsa sono stati con una nota la moglie Daniela ed i figli Angelo, Inge e Mario. «Uomo brillante e lungimirante imprenditore» che, come scrivono i congiunti nel messaggio, «ha dedicato la sua vita all’azienda e alla famiglia, fin da giovane» assieme al «padre Angelo e ai fratelli Mafalda e Marcello, ne ha preso poi le redini portandola, con passione e dedizione, grazie al suo forte intuito imprenditoriale e alla sua visione innovativa e fuori dagli schemi, al successo di oggi e lanciandola a livello internazionale. Tutti i dipendenti e collaboratori si stringono al dolore della famiglia Molinari e ne onorano il ricordo ispirandosi ai valori di responsabilità, onestà e rispetto di cui è sempre stato promotore».

La storia della Sambuca si intreccia con quella dell’azienda fondata nel 1945 dal padre Angelo Molinari e con il quale lavorano i figli Marcello, Mafalda e, dal 1967, Antonio. La Sambuca prodotta si differenzia dalle altre in commercio perché si basa su una formula a base di «anice stellato», e in quanto «pregiata», vi aggiunge la denominazione “extra”. Il prodotto comincia a diventare popolare tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando a Roma esplode il fenomeno della Dolce vita raccontata da Federico Fellini e i barman dei locali di via Veneto offrono la Sambuca con un chicco di caffè: nasce così la “Sambuca con la mosca”.

L’ascesa dell’inconfondibile liquore all’anice è inarrestabile e, a seguito del grande successo ottenuto, il primo complesso industriale di Civitavecchia viene affiancato da un secondo: nel 1974 viene inaugurata a Colfelice (Frosinone) la Molinari Sud S.p.A., un nuovo stabilimento ad alto livello di automazione, con una capacità produttiva che arriva a battere il record di 60.000 bottiglie al giorno. Questo complesso industriale è progettato per rispondere ai costanti sviluppi del mercato italiano ed estero e rappresenta un gioiello tecnologico.

Dal 1975, in seguito alla scomparsa di Angelo Molinari, i figli ne raccolgono l’eredità continuando a imporre il marchio Sambuca Molinari in Italia e nel mondo.