 Travolto da un bus dopo una caduta, morto anziano a Siracusa
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Cade in strada e finisce sotto un autobus: morto un 82enne

Anziano morto Siracusa
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Il pensionato è deceduto in ospedale
SIRACUSA
di
1 min di lettura

Un uomo di 82 anni ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente. L’anziano è morto all’ospedale di Siracusa dove era stato trasportato in condizioni gravissime dopo l’accaduto.

Anziano morto a Siracusa, la dinamica

L’episodio si è verificato in corso Gelone. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia municipale, incaricata delle indagini, l’anziano stava attraversando la strada a piedi quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo sull’asfalto.

Dalle prime informazioni raccolte, il pensionato sarebbe finito a terra proprio mentre transitava un autobus. Il conducente del mezzo, non accorgendosi della presenza dell’uomo sulla carreggiata, lo avrebbe investito.

Inutili i soccorsi

Subito dopo l’impatto è stato lanciato l’allarme al numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’anziano prima del trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa.

Le condizioni dell’82enne sono apparse immediatamente molto gravi. Nonostante i tentativi del personale medico, l’uomo è morto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate.
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