Era titolare dell'Antico Ristoro Le Colombaie insignito della Chiocciola Slow Food

È morto a 61 anni Daniele Fagiolini, chef e titolare dell’Antico Ristoro Le Colombaie di Catena, nel comune di San Miniato, in provincia di Pisa. Secondo le prime ricostruzioni, il ristoratore sarebbe stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella sua abitazione. A dare l’allarme sono stati i familiari, rientrati a casa nel pomeriggio di lunedì 13 luglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

I soccorsi e il decesso

La tragedia si è consumata tra le mura domestiche. Fagiolini si trovava da solo quando è stato colto dal malore. Al rientro, i familiari hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorritori. Nonostante le manovre di rianimazione effettuate dal personale sanitario, per lo chef non c’è stato nulla da fare.

Chi era Daniele Fagiolini morto a 61 anni

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nel territorio di San Miniato e tra gli appassionati della gastronomia toscana. Nulla lasciava presagire quanto accaduto. La sera precedente, infatti, Fagiolini aveva regolarmente lavorato nel suo ristorante, seguendo il servizio e accogliendo i clienti senza manifestare alcun problema. Lo chef lascia la moglie e tre figli. Il prossimo 27 luglio avrebbe celebrato il ventesimo anniversario dell’Antico Ristoro Le Colombaie, l’unico ristorante della provincia di Pisa insignito della Chiocciola Slow Food nella guida “Osterie d’Italia 2022”.

Il cordoglio del sindaco di San Miniato

Tra i primi messaggi di cordoglio c’è quello del sindaco di San Miniato, Simone Giglioli. “Una notizia che ci addolora profondamente – ha scritto sui social – Daniele ha fatto del suo lavoro la sua passione. Uno dei primi a credere nelle eccellenze enogastronomiche sanminiatesi. Nell’ambito delle attività della condotta Slow Food di San Miniato, il suo contributo è stato estremamente importante, così come nella ricerca, nell’attenzione e nella valorizzazione dei prodotti locali e dei loro produttori. Grazie Daniele, del tuo pensiero, del tuo esempio e della tua passione”.

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