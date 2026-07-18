Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

AGRIGENTO – Un uomo di 76 anni ha perso la vita nelle campagne di Villafranca Sicula, nell’Agrigentino, dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. La vittima è Paolo Perricone, pensionato originario di Burgio. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era alla guida di un trattore cingolato quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato finendo in un vallone profondo circa tre metri, al confine con il terreno di proprietà della famiglia.

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L’allarme dato dai familiari

A far scattare i soccorsi sono stati i familiari dell’uomo che, non vedendolo rientrare, hanno iniziato a cercarlo nelle campagne. Raggiunto il terreno, hanno trovato il corpo senza vita del pensionato sotto il trattore. Per recuperare la salma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, supportati da un escavatore privato per rimuovere il mezzo agricolo.

Morto schiacciato dal trattore, le indagini

I sanitari del 118 di Ribera, intervenuti sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso, causato dalle gravi lesioni riportate al torace e all’addome in seguito allo schiacciamento. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Il magistrato di turno, accertata la natura accidentale dell’accaduto, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

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