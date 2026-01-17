È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

Aveva 76 anni. Si è spento negli Stati Uniti

È morto all’età di 76 anni il patron della Fiorentina, Rocco Commisso.

“Con grande dolore e tristezza – si legge sul sito della squadra – la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso”.