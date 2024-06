Motta Sant’Anastasia, deleghe fotocopiate: scoppia il caso

Anasatasio Carrà: "Allarmismo da sconfitti"

CATANIA– “Stanno facendo allarmismo perché stanno perdendo le elezioni amministrative, cercando di montare un caso che non esiste: hanno trovato 3-4 modelli di fotocopie in bianco di deleghe per il ritiro delle schede elettorali in un cestino di un ufficio comunale”. Così il sindaco uscente di Motta Sant’Anastasia e parlamentare nazionale della Lega, Anastasio Carrà, sulle denunce preannunciate dai rappresentanti delle due liste civiche collegate ai candidati sindaci Nino Gulisano e Daniele Capuana.

“Ricordo – ha aggiunto – che senza documento di identità, anche se in possesso del certificato elettorale di un’altra persona, non si può votare. Quindi di cosa stiamo parlando”. I documenti ritrovati sono stati consegnati ai Carabinieri e un esposto sarà presentato alla Digos della Questura.