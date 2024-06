Controlli sulla movida a Catania, il bilancio del primo fine settimana estivo

La sorveglianza delle forze dell'ordine nel centro cittadino

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: nel primo fine settimana della stagione estiva le forze dell’ordine hanno effettuato un servizio di controllo dell’ordine pubblico e della sicurezza per cittadini e attività commerciali. I servizi sono stati pianificati dal Questore di Catania con una ordinanza.

Gli interventi più significativi, si legge in un comunicato della Questura, si sono svolti nell’area di piazza Bellini e nelle zone limitrofe, in cui hanno operato agenti di Polizia, militari della Guardia di Finanza e pattuglie della Polizia Locale. Nell’area di piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti c’erano equipaggi dei Carabinieri e della Polizia Locale.

I numeri

Complessivamente, si legge ancora nella nota della Questura, sono state identificate 69 persone di cui 12 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 30 veicoli. Nel corso della serata gli agenti della Polizia hanno controllato alcuni chioschi del centro, verificando l’identità dei clienti e scoprendo 11 persone con precedenti penali.

Nell’area del quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via Vittorio Emanuele si è concentrata l’azione dei Carabinieri, con l’impiego di 3 pattuglie. I militari hanno controllato 33 persone e 22 mezzi, riscontrando 14 infrazioni del Codice della Strada con sanzioni per un totale di 900 euro.

Le sanzioni riguardavano soprattutto il divieto di sosta e la sosta sulle strisce pedonali. In più, sono stati effettuati 6 controlli per prevenire la guida sotto l’effetto di alcool con l’utilizzo dell’etilometro, tutti con esito negativo, e sono state effettuate 7 perquisizioni personali per la ricerca di droga.

I Carabinieri si sono concentrati anche sulle aree della movida tra via Etnea e Borgo Sanzio in cui nel fine settimana molti giovani si riversano in strada, affollando chioschi, bar e locali d’intrattenimento. In un locale i militari hanno identificato due 25enni con precedenti per stupefacenti.