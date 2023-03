Movida selvaggia a Palermo, sanzionati quattro locali

I controlli della polizia municipale

PALERMO – Gli agenti della Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli ispettivi nei luoghi della movida, nei giorni scorsi sono intervenuti in quattro locali siti in via Alloro, via Alessandro Paternostro, via Divisi e via Galileo Galilei.

Nei locali ispezionati, all’atto del sopralluogo, erano in corso eventi musicali con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori.

E’ stato applicato il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, delle apparecchiature elettroacustiche musicali, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di euro 50, con ulteriore verbale di 50 euro per fonometria difforme.

Successivamente, con Ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 delle attività. Immediata l’interruzione degli eventi abusivi di intrattenimento musicale.