Movimento Cristiano Lavoratori, domani il congresso provinciale

In apertura l'arcivescovo e il sindaco

CATANIA – Il XIV Congresso provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori è convocato sabato 9 dicembre, alle 9, nel Museo Diocesano, via Etnea, 8 a Catania. “Lavoro, responsabilità, passione. Una nuova semina per ricucire il paese”. E’ questo il tema sul quale si confronteranno gli iscritti, oltre 3.000, presenti in numerosi Circoli in tutto il territorio metropolitano.

I nuovi organi

In programma la relazione di fine mandato del presidente provinciale, avvocato Piergiuseppe De Luca. De Luca è stato coadiuvato dai vice presidenti Paolo Ragusa e Michele Cristaldi. Poi, dopo il dibattito, saranno eletti il Consiglio provinciale. Successivamente l’Esecutivo provinciale e all’interno di questo le cariche di vertice, per il prossimo quinquennio.

Il Movimento

Il MCL è un’organizzazione a carattere sociale, di solidarietà e di volontariato che opera come movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata in fedeltà con gli orientamenti del magistero della Chiesa. Saranno presenti all’apertura dei lavori: l’arcivescovo di Catania Luigi Renna, il sindaco Enrico Trantino, rappresentanti della deputazione nazionale e regionale, amministratori locali.

