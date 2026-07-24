Municipio di Trecastagni, abbattute le barriere architettoniche

TRECASTAGNI (CATANIA) – Entra in funzione la nuova piattaforma elevatrice del Palazzo municipale di Trecastagni. L’impianto, già operativo, consentirà di collegare i tre livelli dell’edificio comunale, garantendo un accesso più agevole agli uffici pubblici, soprattutto alle persone con disabilità.
L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento di circa 50mila euro della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, destinato a interventi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici nei territori montani. L’opera sarà completata nelle prossime settimane con alcuni interventi accessori.
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Alla presentazione erano presenti il sindaco Edmondo Pappalardo, amministratori comunali, tecnici dell’ente e cittadini che hanno assistito al collaudo della piattaforma.
“Con questo intervento il Palazzo comunale diventa un luogo più accessibile e inclusivo – ha dichiarato il sindaco Edmondo Pappalardo –. Continuiamo a investire in opere che migliorano la qualità dei servizi e garantiscono a tutti i cittadini la piena fruibilità degli spazi pubblici”.