Muore a 10 anni precipitando da una parete durante un gioco

Il bimbo era in compagnia di un amico
ALTO ADIGE
di
Un bimbo di 10 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco in val Venosta, in Alto Adige. L’incidente si è verificato intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come riportano i giornali Alto Adige e Dolomiten.

Il bambino era in compagnia di un amico. Dopo aver passato del tempo nel parco giochi del paesino, i due hanno deciso di scalare una parete di roccia nel vicino bosco. Durante l’arrampicata uno dei due è scivolato e è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo. L’amico è stato recuperato dai soccorritori praticamente illeso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia di finanza.

