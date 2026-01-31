 Muore in ospedale dopo l'incidente sul lungomare di Trapani
Muore in ospedale dopo l’incidente sul lungomare di Trapani

È deceduto all'ospedale Villa Sofia
PALERMO
di
Giuseppe Salafia non ce l’ha fatta. È deceduto all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 20 gennaio sul lungomare Dante Alighieri a Trapani.

La sua auto si è scontrata con quella su cui viaggiava una coppia di coniugi, anche loro rimasti feriti e ricoverati nel reparto di Ortopedia dell’ospedale “Sant’Antonio Abate”.

Le condizioni di Salafia erano apparse subito gravi. Dopo i primi soccorsi del personale del 118, era stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Trapani. I medici avevano poi disposto il trasferimento a Palermo, dove è rimasto ricoverato fino al decesso avvenuto nelle scorse ore.

