In gravi condizioni la collega che era nella sua stessa camera

PERUGIA – Un musicista di 55 anni, di origini siciliane, è morto all’interno della stanza di un albergo del centro di Perugia mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

L’ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano è l’incidente.

La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui.

La coppia si trovava a Perugia per un concerto alla sala dei Notari con un gruppo di una quarantina di elementi. L’allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.

Il musicista faceva parte di una grande orchestra di musica classica, composta da una quarantina di elementi.

I due (sembra amici che condividevano la stessa stanza e non compagni come si era appreso inizialmente) sono stati quindi trovati nella camera. Subito i soccorsi per l’uomo, ma non c’è stato niente da fare.

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Sono intervenuti carabinieri, personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno fatto allontanare gli altri ospiti e avviato gli accertamenti.

Nel frattempo l’orchestra aveva terminato il suo concerto nell’ambito del Music fest. Sembra che nessuno degli altri componenti dell’orchestra abbia segnalato malori.