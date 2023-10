Musolino: “Con Renzi per ripartire lontani da sovranismo e populismo”

La senatrice neo Iv dopo l'incontro dell'ex premier a Palermo

PALERMO – “Dalla Sicilia deve ripartire il pensiero dei ‘Liberi e Forti’ di don Sturzo, di quei moderati che non si riconoscono né nel sovranismo della destra né nel populismo della sinistra ma che vogliono essere parte attiva di una nuova stagione politica, elogiando l’approccio pragmatico e centrista di Renzi”. Così Dafne Musolino, senatrice di Italia viva, commentando l’incontro di Matteo Renzi al Grand Hotel delle Palme di Palermo.

Musolino: “Serve un’agenda politica moderata”

Sulla scia di quanto affermato dallo stesso Renzi, Musolino sottolinea “l’importanza di un’agenda politica moderata in un momento in cui l’Italia – aggiunge – è stata spesso divisa da questioni ideologiche, polarizzate su visioni opposte. La Sicilia, con la sua storia di dialogo interculturale e politiche di confronto e di sintesi, è la patria ideale per il nuovo progetto politico come ‘Il Centro’ – ancora Musolino -. Bisogna unire le forze dei moderati per affrontare le sfide attuali del Paese, tra cui la ripresa economica, le riforme istituzionali, la sanità pubblica ed efficiente e il contrasto alla criminalità organizzata”.