Mussomeli, controlli in una casa di riposo: sanzioni per 20mila euro

Le verifiche del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro

MUSSOMELI – Controlli dei carabinieri e del Nas in una casa di riposo di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. I militari, avvalendosi del supporto specializzato del Nucleo Ispettorato Lavoro e del Nas di Ragusa, hanno effettuato verifiche per il contrasto del lavoro irregolare e al rispetto della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei reati in materia di sicurezza alimentare ed alla verifica del rispetto della normativa igienico – sanitaria di settore, effettuando un accesso ispettivo presso strutture di assistenza per anziani.

Dall’accertamento non sono emerse criticità in ordine alle condizioni igienico-sanitarie, alimentare e di assistenza degli anziani ospitati. Tuttavia, si sono riscontrate violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro elevando sanzioni amministrative per oltre 20mila euro.