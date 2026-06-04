Musumeci: “Prorogato lo stato di emergenza per Catania e Messina”

Durerà altri 12 mesi, via libera in Consiglio dei ministri

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in alcune aree delle province di Catania e Messina.

In particolare, gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 interessano i territori dei comuni di Acireale, Giarre e Riposto, nella Città metropolitana di Catania, e nei giorni 16 e 17 gennaio 2025 e 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina.

Musumeci: “La proroga consentirà il completamento delle attività”

“Lo stato di emergenza – ricorda il ministro Musumeci – era stato dichiarato il 4 giugno 2025 con uno stanziamento iniziale di 12 milioni e 600 mila euro, poi integrato di ulteriori 6 milioni e 450 mila euro per gli interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La proroga consentirà al commissario delegato la prosecuzione e il completamento delle attività previste dal Piano per un anno ancora, non più prorogabile”.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.