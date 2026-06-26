 Musumeci: "Il centrodestra in Sicilia sia più rigoroso"
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Musumeci: “Serve maggiore rigore nel centrodestra in Sicilia”

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"Non possiamo ricomporci soltanto alla vigilia delle elezioni"
le dichiarazioni
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ZAFFERANA ETNA (CATANIA ) – “Se noi pensiamo che il centrodestra debba ricomporsi soltanto alla vigilia delle elezioni regionali e poi alle elezioni amministrative ognuno si sente libero di fare quello che vuole, credo che non diamo l’esempio di una coalizione che sia tenuta unita da da una comune visione, da un comune sentire”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, a Zafferana Etna, nel catanese, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della prima giornata della manifestazione ‘Etna Tricolore’.

“Serve maggiore rigore, dobbiamo evitare di dare l’impressione in Sicilia che il centrodestra sia soltanto un luogo della geografia politica – ha aggiunto – e non un progetto ed una visione di vita e di buon governo. Credo – ha concluso Musumeci – che questo sia necessario evitarlo e poi, che si voti un anno prima, sei mesi prima, se il metodo rimane quello non abbiamo risolto niente”.

Luca Sbardella, commissario regionale di FdI, intervenuto allo stesso evento ha parlato della ricandidatura a presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

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