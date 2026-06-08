 Napoli, 20enne siciliano si fa un selfie e precipita: è grave
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Il ragazzo è in pericolo di vita
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1 min di lettura

NAPOLI – E’ ricoverato in codice rosso in ospedale un turista siciliano di 20 anni che ieri sera è caduto mentre cercava di farsi un selfie sulla terrazza panoramica dell’Anfiteatro del Monte Echia, nella zona di Santa Lucia, a Napoli.

Napoli, 20enne siciliano precipita per un selfie

Il giovane si è forse sporto troppo ed è precipitato per diversi metri.

E’ stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando.

Sottoposto ad un’operazione chirurgica per aver riportato varie lesioni, è considerato in pericolo di vita.

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