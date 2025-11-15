 Napoli, 26enne ucciso a colpi di pistola: si indaga sul movente
Napoli, 26enne ucciso a colpi di pistola: si indaga sul movente

È deceduto in ospedale
LA TRAGEDIA
di
NAPOLI – Un giovane di 26 anni, è stato ucciso, in pieno giorno, a Napoli con diversi colpi d’arma da fuoco.

Il 26enne, secondo una prima ricostruzione, era in via Suor Maria della Passione Beata, a Barra, quando è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, così come il movente che ha portato all’omicidio.

Il 26enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare dove, però, è deceduto.

Sull’accaduto indagano gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della squadra mobile.

