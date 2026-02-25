 Napoli, ospedale nelle mani del clan: gli arresti
Napoli, ospedale nelle mani del clan: un avvocato tra i quattro arrestati

Blitz di carabinieri e finanza
l'operazione
di
NAPOLI – Grazie alle minacce, ma anche attraverso prestanomi e collusioni con i dirigenti della struttura, il clan Contini teneva sotto controllo numerose attività dell’ ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: è quanto emerso da un’ indagine del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli (coordinata dal pm della Dda partenopea Alessandra Converso), che ha portato all’ arresto di tre presunti affiliati ai Contini e di un avvocato.

