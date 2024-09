Napoli-Palermo 2-0: Ngonge raddoppia in pochi minuti – LIVE

Segui la diretta testuale del match tra i partenopei e i rosanero

Il Palermo scende in campo allo stadio “Diego Armando Maradona” contro il Napoli per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Diverse le novità nella formazione titolare scelta dal tecnico dei rosanero Alessio Dionisi.

La partita

Articolo in aggiornamento

12′ – GOL DEL NAPOLI! Ancora Ngonge, questa volta in contropiede, punta Buttaro e fa partire l’ennesimo sinistro vincente a incrociare! Gran gol e doppietta personale del numero 26 degli azzurri

7′ – GOL DEL NAPOLI! Ngonge calcia da fuori area, Sirigu non è perfetto e non blocca la sfera che finisce alle sue spalle. I partenopei sono in vantaggio

4′ – Pericoloso il Napoli con Simeone a pochi metri dalla porta rosanero

Ore 21.01 – Primo pallone affidato al Palermo, comincia il match al “Maradona”

Ore 21.00 – Minuto di silenzio per le persone scomparse nella tragedia di Saviano

Ore 20.56 – Napoli e Palermo entrano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 20.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 21.00

Ore 20.30 – Previsto il pubblico delle grandi occasioni al “Maradona”

Ore 20.20 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita

Il tabellino

NAPOLI: 25 Caprile, 5 Juan Jesus, 6 Gilmour, 7 Neres, 16 Marin, 18 Simeone, 26 Ngonge, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola, 68 Lobotka (Cap.), 81 Raspadori. A disposizione: 12 Turi, 14 Contini, 4 Buongiorno, 8 McTominay, 11 Lukaku, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 21 Politano, 22 Di Lorenzo, 23 Zerbin, 77 Kvaratskhelia, 99 Anguissa. Allenatore: Conte.

PALERMO: 46 Sirigu, 3 Lund, 4 Baniya, 9 Brunori (Cap.), 10 Ranocchia, 14 Vasic, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 5 Lucioni, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 8 Segre, 11 Insigne, 19 Appuah, 20 Henry, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 43 Nikolaou. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Collu (Cagliari). AA1: Mondin (Treviso). AA2: Mastrodonato (Molfetta). IV UFFICIALE: Guida (Torre Annunziata). VAR: Pezzuto (Lecce). AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: 7′, 12′ Ngonge (N).

NOTE: