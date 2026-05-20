Narvaez cala il tris al Giro, Eulalio in maglia rosa anche dopo 11^ tappa

CHIAVARI (ITALPRESS) – Jhonatan Narvaez cala il tris. Dopo i successi di Cosenza e Fermo, il campione nazionale ecuadoriano dell’Uae Team Emirates-XRG vince la volata a due contro lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team) trionfando nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri. Terzo posto per l’azzurro Diego Ulissi (XDS Astana Team). La corsa odierna è stata segnata dalle tante fughe e da un ritmo elevato sin dalle prime pedalate. Tra le varie salite di giornata sono stati dieci i corridori che hanno preso il largo: oltre ai primi tre, anche Chris Harper (Pinarello Q36.5), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarchè), Jhonatan Narvaez (UAE), Warren Barguil (Picnic PostNL), Christian Scaroni (XDS Astana), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Polti VisitMalta) hanno dettato il ritmo in testa, con il gruppo dei big che ha lasciato spazio agli attaccanti. A 16 km dall’arrivo Mas ha accelerato, l’unico a tenere il ritmo è stato Narvaez, con Harper, Vlasov e Ulissi all’inseguimento e rimasti a circa 15″. I due battistrada si sono giocati la vittoria allo sprint, conquistato di potenza dall’ecuadoriano. Nulla cambia per quanto riguarda la maglia rosa, nonostante il gruppo dei migliori sia arrivato con 3’20” di ritardo: il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) mantiene il simbolo del primato con 27″ sul danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike). Domani la dodicesima frazione, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri, una tappa con due salite di terza categoria e un possibile arrivo in volata, anche se non vanno escluse le fughe da lontano.

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