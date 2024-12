Nasconde il padre morto da un anno per intascare la pensione

Macabra scoperta in una casa in provincia di Palermo

VENTIMIGLIA DI SICILIA (PALERMO) – Da più di un anno avrebbe nascosto in casa il padre morto per intascare la pensione. Macabra scoperta a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo.

Ad avvisare i miluitari sono stati i parenti che erano andati a fare visita all’anziano. Lo hanno trovato dentro una cassa da morto artigianale in legno.

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, stanno cercando di ricostruire le circostanze della morte di Giuseppe Zagone, 92 anni. Il cadavere mummificato è stato trovato il giorno di Natale.

L’uomo era originario di Palermo ma viveva a Ventimiglia di Sicilia insieme al figlio di 60 anni che al momento è irreperibile. I militari lo stanno cercando. Raramente si vede in giro in paese. I pm hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso dell’anziano.