Natale a Mineo 2024-2025: raggiunte circa diecimila presenze

Il sindaco Mistretta: “Un successo. Ci prepariamo al venticinquennale” L’assessore alla Cultura, Lira: “Mineo torni a risplendere”

Si è conclusa il 6 Gennaio la XXIV Edizione del Natale nei Vicoli a Mineo. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, sia in termini di qualità e di visitatori dal momento che i numeri sono molto incoraggianti: circa diecimila presenze”, ha dichiarato il sindaco, Giuseppe Mistretta.

Di queste, quasi seimila persone hanno visitato i Presepi artistici (5.765 biglietti staccati) riconfermando il successo della manifestazione del Natale a Mineo. “Mi congratulo con tutti coloro che hanno partecipato e collaborato all’evento per l’elevato standard qualitativo raggiunto dalla manifestazione quest’anno, che ha trovato un apprezzamento nei visitatori, in un contesto natalizio sicuramente complicato e con tanta concorrenza. Tutto questo – ha aggiunto il primo cittadino Giuseppe Mistretta – non fa altro che incoraggiarci e darci il nuovo slancio per preparare già nei prossimi giorni l’edizione del venticinquennale della manifestazione del Natale nei Vicoli a Mineo, a cui dedicheremo tante energie. Sarà un’edizione assolutamente straordinaria”.

In merito, l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo, Alessandra Lira – che cura la manifestazione da tre anni – ha sottolineato : “Ho sempre pensato e sostenuto che il nostro Paese ha tanto da offrire e l’evento del Natale nei Vicoli è uno degli esempi virtuosi che rappresenta tutto questo. Il mio augurio per quest’anno e la promessa che voglio rinnovare è quella di continuare a lavorare per far sì che Mineo torni a risplendere grazie alle sue bellezze”.

Con presepi artistici di elevata fattura, il suggestivo Presepe vivente, l’accogliente Casa di Babbo Natale un circuito museale importante – tra cui la Casa Museo di Luigi Capuana –, mostre, esposizioni, eventi culturali per grandi e bambini, la città di Mineo punta sempre di più a diventare un’attrattiva per tutti i siciliani e non. Lo conferma la presenza di turisti provenienti da ogni parte della Sicilia e da fuori: in particolare da Siracusa, Catania, Enna, Messina, Reggio Calabria. In particolare, i comuni da cui sono arrivati maggiori visitatori sono: Caltagirone, Catania, Ragusa, Enna, Palagonia, Ramacca, Scordia, Lentini, Acate.

Soddisfatti anche ristoratori e commercianti che hanno visto i tavoli dei propri locali riempirsi di gente per assaggiare i piatti tipici della tradizione menenina. Tanti anche i messaggi di ringraziamenti ricevuti sulle pagine social del Natale a Mineo 2024-2025: “Splendido lavoro di valorizzazione del territorio”, “Bellissimi presepi, la ricca casa di Babbo Natale, la cultura della casa di Luigi Capuana e le tradizioni dei mestieri antichi del presepe vivente. Siamo stati bene e siamo tornati a casa pieni di gioia, bellissimo” o ancora: “Mineo è uno dei borghi più belli di Sicilia e il programma di quest’anno ti porta a passeggiare tra i suoi vicoli”.