Week end di Natale a Catania e dintorni: tutti gli appuntamenti

CATANIA. Quest’anno le festività in calendario sono doppiamente “rosse” e la città si prepara ad indossare l’abito migliore per l’occasione. Le principali strade della cittadina etnea, illuminate dalle sfarzose luminarie, saranno pronte ad accogliere i cittadini e i numerosissimi visitatori previsti per i prossimi giorni. Complici le temperature primaverili, con previsioni meteo che auspicano ai 25 gradi proprio per la giornata del 25 dicembre, le vie del centro città sono pronte ad accogliere diversi appuntamenti per grandi e piccini.

Già da qualche settimana, fino all’8 gennaio, con l’iniziativa “Natale ai Minoriti” sono presenti i mercatini lungo il percorso che si estende fino a via Montesano de anche numerosi espositori in piazza Università che offrono prodotti locali ed artigianali perfetti per i pensierini da donare ad amici e parenti durante i cenoni dei prossimi giorni.

Per quanto riguarda gli appuntamenti legati alla proposta artistico-culturale etnea, due sono gli eventi da segnalare: lo spettacolo “Pensieri e parole – Omaggio a Lucio Battisti” che si terrà nella serata di venerdì 23 dicembre alle 20.30 presso il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania e la prosecuzione della “Mostra di Ettore Sottsass: CATANIA MIA!”.

Nel primo caso, la serata musicale oltre la voce da crooner filosofico di Beppe Servillo godrà della partecipazione di cinque strepitosi talenti del jazz che affronteranno l’universo poetico del più intimo e personale dei cantautori che ancora oggi riesce ad emozionarci: Lucio Battisti.

Dopo oltre dieci anni, ritroveremo il sodalizio artistico tra la tromba di Fabrizio Bosso e il sax di Javier Girotto ma anche il contrabbasso di Furio Di Castri, il pianoforte di Rita Marcotulli, la batteria di Mattia Barbieri per una serata indimenticabile tra le note celebri di un autore che non conosce età.



Non solo audio ad allietare l’esordio delle festività ma anche ben 111 fotografie in bianco e nero colore, quasi tutte inedite, realizzate dal fotografo Ettore Sottsass a Catania negli anni novanta. Sì, perché definire fotografo uno degli architetti e designer italiani più apprezzati a livello internazionale non è errato ma segno del carattere poliedrico di una delle figure più prestigiose del 900 italiano (Innsbruck, 1917-Milano, 2007).

La sfaccettatura artistica meno indagata del grande architetto e designer italiano racconterà così presso il Museo Civico Castello Ursino il rapporto con una città per la quale ha sempre nutrito interesse e affetto, una Catania vitale con il suo Barocco, il mercato del pesce, le strade, le scene di vita quotidiana come fotogrammi di una storia della città.

Per gli appassionati all’attività sportiva, invece, c’è l’opportunità di smaltire le kcal degli abbondanti pasti della Vigilia e del Natale attraverso la nuova edizione del Classico trekking di Santo Stefano sull’Etna, organizzato dall’associazione “Etna e Dintorni”. Attraversando il bellissimo Bosco di Ginestra aetnensis si costeggeranno i coni vulcanici fino a raggiungere le lave del 1753, da cui si gode una spettacolare vista sulla sommità etnea. La meta saranno le Dagale di Monte Lepre, situate nel versante ovest dell’Etna, il più selvaggio e panoramico dell’Etna da cui si potranno ammirare i vicini coni vulcanici del 1974. Alla fine del percorso, sarà anche possibile godere di uno speciale pranzo natalizio in rifugio per ristorarsi della lunga camminata.

Allontanandosi dal centro urbano, un evento riservato ai più piccini “La Fabbrica dei Giocattoli” si terrà fino a venerdì presso l’Expo Palmento sito nel cuore di Pedara alle spalle della Piazza del Municipio. Con un ticket di 5,00 euro verrà data la possibilità di accedere al percorso con tutte le tappe ricorrenti nelle fantasie di ogni bambino: l’ufficio postale degli elfi, la Casa di Babbo Natale ed un vera e propria Fabbrica dei giocattoli con musica, cori natalizi e gadget per tutti.

Infine, oltre ai diversi suggestivi Presepi che ogni anno incorniciano la Sicilia durante per il periodo delle festività come quello di Ispica, di Petralia Soprana, Santo Stefano di Camastra e Mineo a Bronte sarà possibile ammirare l’esposizione permanente di circa 500 Presepi artistici. La collezione allestita dalla Fondazione “Fraternità dei Popoli” presso i locali di Via Cardinale De Luca, 49/51 è frutto di sessant’anni di viaggi in giro per il mondo allo scopo di promuovere e preservare l’arte e la tradizione del Presepe. Un biglietto valido per infinite destinazioni: dai presepi del continente africano scolpiti in legno a quelli più contemporanei del versante americano, verranno contemplate le peculiarità che caratterizzano le differenti tradizioni culturali di ciascuna popolazione presente.