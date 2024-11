Natale in Sicilia per gli studenti fuori sede: come tornare a casa gratis

Wizz Air lancia il contest, ecco come partecipare

PALERMO – Wizz Air sfida gli studenti fuori sede, residenti al nord per trascorrere le vacanze di Natale in Sicilia con la propria famiglia, annuncia il lancio del contest “A Casa per Natale con WIZZ” sottolineando l’importanza del Natale in famiglia. La missione principale di Wizz è collegare le persone ai propri cari e per far ciò ha indetto un concorso per gli studenti dai 18 ai 26 anni.

Come partecipare al contest per ritornare a casa gratis a Natale in Sicilia

Gli studenti fuori sede residenti al nord dovranno condividere su Instagram una foto o un video in cui devono esprimere che valore ha per loro passare il Natale in famiglia includendo: una breve descrizione, usare l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. I partecipanti devono avere un profilo Instagram pubblico e seguire @wizzair. Il concorso sarà attivo da oggi, 15 novembre, fino al 22 novembre 2024.

Tamara Nikiforova, Senior Communication Manager di Wizz Air dichiara in una nota: “Il Natale è il momento perfetto per riunirsi con le persone che amiamo. Quest’anno, con ‘A Casa per Natale con WIZZ’, organizziamo un contest unico per 50 studenti che desiderano sorprendere i propri cari durante le festività. Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale e davvero indimenticabile per gli studenti e le loro famiglie. Qui a Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c’è niente di più importante, in questo periodo dell’anno, che stare insieme”,

Verranno selezionati soltanto 50 studenti che avranno l’occasione di volare da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre 2024.

Per saperne di più visita la pagina Instagram di Wizz Air

Tutte le notizie dal mondo del web su LiveSicilia, visita la sezione