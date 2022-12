Natale, studenti addobbano l’albero della polizia alla stazione

I giovani hanno portato anche dei doni per le famiglie più bisognose della città

La polizia ferroviaria di Palermo, per il Natale del 2022, ha chiesto ai bambini della Scuola Primaria “Monti Iblei” del capoluogo siciliano di contribuire ad addobbare l’albero di Natale partecipando all’iniziativa “Tree… to be cool”,.

Gli addobbi, realizzati direttamente dai piccoli studenti, promuovono i temi della legalità e della sicurezza ferroviaria, argomenti affrontati durante gli incontri tenuti dagli agenti della Polizia Ferroviaria nell’ambito della campagna “Train… to be cool”.

“Train… to be cool”, progetto ideato, nel 2014, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – servizio polizia ferroviaria, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ed il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha la finalità di mettere a conoscenza i giovani dei pericoli, talvolta nascosti o poco noti, dell’ambiente ferroviario.

I circa 40 alunni coinvolti nell’iniziativa natalizia, hanno sapientemente tradotto i consigli sulla sicurezza ricevuti in aula, come non oltrepassare la linea gialla e non attraversare i binari, in un progetto artistico che ha portato a realizzare addobbi di varia tipologia per l’albero di Natale antistante gli uffici della Polizia Ferroviaria di Palermo.

A Natale non può di certo mancare la solidarietà così, oltre alle decorazioni, i giovanissimi amici della Polizia hanno portato dei doni per le famiglie bisognose della città, posizionandoli sotto il “Tree.. to be cool”.

La passione e l’impegno dei bambini è stato ricompensato dall’arrivo di Babbo Natale che, immedesimandosi nell’ambiente ferroviario, ha raggiunto la scolaresca a bordo del veicolo elettrico utilizzato quotidianamente dagli agenti della Polfer per muoversi in stazione, per poi accomodarsi sulla tradizionale poltrona da cui ha distribuito dolciumi e il Diario della Polizia di Stato a ognuno di loro.

L’albero rimarrà in stazione per tutte le festività natalizie e sarà un prezioso veicolo di diffusione del tema della sicurezza in ambito ferroviario per tutti quei viaggiatori che si fermeranno ad ammirarne gli addobbi.