 Naufragio, dieci bare in partenza da Lampedusa
Naufragio, dieci bare in partenza da Lampedusa: dove saranno sepolte

L'arrivo è previsto a Porto Empedocle
la tragedia
di
LAMPEDUSA – Naufragio, dieci delle 13 salme rimaste a Lampedusa, dopo il trasferimento dei giorni scorsi, stanno per essere imbarcate sul traghetto di linea Las Palmas che lascerà l’isola a breve.

Le bare arriveranno all’alba di domani a Porto Empedocle e poi verranno trasferite, in quello che sarà il loro ultimo viaggio: due a Campobello di Licata, 1 a Ribera, 1 a Calamonaci, 2 a Santo Stefano Quisquina e 2 a Villafranca Sicula. Per altre due si sta ancora decidendo, ma la disponibilità da parte dei sindaci agrigentini – data alla Prefettura – non manca

