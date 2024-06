Negramaro, annullato il concerto a Messina e annunciato il nuovo tour nei palazzetti

Ecco come chiedere il rimborso dei tagliandi

MESSINA – I Negramaro annunciano il tour che partirà nel settembre 2025 e vedrà la band esibirsi nei palazzetti di diverse città italiane. L’annuncio delle nuove date è anche l’annuncio dell’annullamento dei concerti che si sarebbero dovuti svolgere allo stadio Franco Scoglio di Messina il 3 luglio prossimo e il 6 luglio prossimo al San Nicola di Bari.

Il tour nei palazzetti partirà il 27 settembre 2025 dal Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) e si prosegue con Unipol Forum di Milano il 3 ottobre, il 7 all’Unipol Arena di Bologna, il 10 all’Inalpi Arena di Torino, il 12 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 14 al Palasele di Eboli (SA), il 17, 18 e 19 un triplo appuntamento al Palaflorio di Bari e ancora una tripla al Pala Rescifina di Messina il 23, 24 e 25. A chiudere il tour la data del 29 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti saranno disponibili in presale per il fanclub da lunedì 1 luglio alle ore 18.00, mentre in general sale saranno disponibili da martedì 2 luglio alle ore 18.00 su ticketone.it.

Come richiedere il rimborso per i concerti di Messina e Bari

Le date negli Stadi di Messina e Bari sono convertite rispettivamente in 3 date al Palaflorio di Bari e in 3 date al Pala Rescifina di Messina.

Tutti coloro che hanno acquistato il/i biglietto/i delle date del 3 luglio 2024 allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e del 6 luglio 2024 allo Stadio San Nicola di Bari per partecipare agli show nei palasport di Bari (17,18,19 ottobre 2025) e di Messina (23,24,25 ottobre 2025) dovranno registrarsi (check-in) su www.friendsandpartners.it a partire da lunedì 2 settembre 2024 alle ore 11.00 ed entro e non oltre giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 23:59.

I nuovi biglietti verranno assegnati tenendo conto del valore economico del biglietto acquistato in precedenza. Chiunque scegliesse di non partecipare ai suddetti show nei Palasport, potrà richiedere il rimborso, attraverso il circuito di vendita dove è stato acquistato il biglietto, entro il 29 luglio 2024.