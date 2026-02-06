Niscemi, incontro tra Caltacqua e l’ufficio del commissario depurazione

Chiarimento sulla gestione della rete fognaria

PALERMO – Si è svolto oggi un incontro tra la struttura del commissario per la depurazione, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Caltanissetta “Caltaqua” e la direzione dei lavori per l’intervento fognario depurativo del Comune di Niscemi.

È stato definitivamente chiarito che la gestione della rete fognaria di Niscemi è in capo a Caltaqua e che la struttura commissariale non ha alcuna competenza in merito. “Al fine della prosecuzione dell’intervento commissariale per la realizzazione del depuratore di Niscemi, alla luce della frana che ha messo in ginocchio la città, – si legge in una nota del commissario – si è concordato di aggiornare l’incontro alla prossima settimana per valutare congiuntamente le modalità per portare avanti i lavori”.