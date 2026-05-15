Niscemi, rapina per un debito legato alla droga: tre arresti

La vittima sarebbe stata picchiata e privata dell’auto

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Tre pregiudicati di Niscemi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Uno degli indagati deve rispondere anche di cessione di cocaina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo scorso luglio i tre avrebbero aggredito un uomo che non aveva saldato un debito di 60 euro per l’acquisto di una dose di cocaina ceduta alcuni giorni prima dal trentaduenne coinvolto nell’inchiesta.

La vittima, dopo essere stata contattata telefonicamente, avrebbe raggiunto in auto un bar di Niscemi per un appuntamento chiarificatore. Durante il tragitto sarebbe stata bloccata dai tre uomini, picchiata e privata della vettura, sottratta come ritorsione per il mancato pagamento.

Le indagini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Niscemi, anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e altre attività tecniche, hanno permesso di identificare i presunti responsabili e recuperare l’auto, che sarebbe stata nascosta dal principale indagato.

Il gip, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato, ha disposto per tutti gli arresti domiciliari. La responsabilità degli indagati sarà accertata soltanto con sentenza definitiva.