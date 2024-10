Niscemi, tenta di incendiare la porta di casa della ex: arrestato

Dopo il carcere, imposto il divieto di avvicinamento

NISCEMI (CALTANISSETTA) – La sua ex gli nega un incontro e lui, per tentare di entrare in casa, appicca ben due volte fuoco alla porta d’ingresso. È stato arrestato un 45enne niscemese, con l’accusa di stalking e danneggiamento seguito da incendio.

L’arresto è degli agenti del Commissariato di Niscemi, che hanno portato l’uomo al carcere di Gela, poi, dopo la convalida, è stato liberato con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con braccialetto elettronico.

La ricostruzione

I fatti risalgono al 26 settembre scorso. La vittima si è rivolta alla polizia all’alba, perchè alle 5.30 lui era già sotto casa sua a tentare di incendiare le porte di accesso. Lei vive in casa con 4 figli. Terrorizzata ha chiesto aiuto agli agenti. Poi, la notte seguente, lui ci ha riprovato.

La donna, confortata e rassicurata dagli agenti, ha trovato il coraggio di denunciare tutto. Riscontrate le accuse con le indagini, questo ha consentito l’arresto “differito”.

Le notizie della provincia di Caltanissetta.