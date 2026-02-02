Niscemi torna a scuola, l’Asp invia un team di psicologi

Il direttore generale Salvatore Ficarra: azioni mirate per tutelare la salute mentale

NISCEMI – A Niscemi oggi c’è stato il ritorno a scuola, un rientro nelle aule dopo l’interruzione delle lezioni per la frana. Accanto agli alunni si sono gli psicologi dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) i Caltanissetta che ha avviato interventi di supporto nelle scuole dell’infanzia e primarie.

“Una prima fase dell’intervento – spiega l’Asp con una nota su Facebook – è rivolta ai bambini che non potranno rientrare nei propri istituti scolastici, dichiarati non agibili, e che sono stati temporaneamente trasferiti presso altri plessi”. L’obiettivo è quello di “favorire il recupero di routine, sicurezza e senso di normalità” con attività finalizzate “all’accoglienza, alla stabilizzazione emotiva e all’accompagnamento graduale dei bambini, per guidarli passo dopo passo nell’elaborazione dell’esperienza vissuta e nell’integrazione dei cambiamenti legati al nuovo contesto scolastico”.

“Per i bambini piccoli il cambiamento improvviso degli spazi e delle abitudini può generare paura e disorientamento” spiega Antonella Campo psicologa e direttrice facente funzioni dell’Unità operativa complessa di Psicologia. “Per questo – aggiunge – lavoriamo attraverso il gioco, le routine e la relazione con gli insegnanti, aiutandoli a sentirsi nuovamente al sicuro e accompagnandoli gradualmente nell’adattamento al nuovo contesto.”

Sono inoltre programmati, informa l’Asp, incontri dedicati ai genitori degli alunni coinvolti, attraverso momenti di confronto e gruppi differenziati, finalizzati a supportare le famiglie nella comprensione delle reazioni emotive dei figli e nel rafforzamento delle strategie di sostegno familiare, favorendo al contempo la continuità educativa. “Il coinvolgimento dei genitori è fondamentale – aggiunge Antonella Campo – perché sono il primo punto di riferimento emotivo dei bambini. Offrire loro strumenti di comprensione e sostegno significa rafforzare l’intervento anche fuori dal contesto scolastico”.

“In situazioni di emergenza, come quella che sta vivendo la comunità di Niscemi, è fondamentale affiancare agli interventi di sicurezza e di ripristino anche azioni mirate alla tutela della salute mentale prendendosi cura del benessere psicologico, soprattutto dei bambini – dice il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Ficarra -. La scuola e la famiglia rappresentano punti di riferimento essenziali per i più piccoli – prosegue Ficarra in un post sulla pagina Facebook dell’Asp – per questo abbiamo ritenuto prioritario un intervento integrato che coinvolga dirigenti scolastici, insegnanti e genitori, in un’azione coordinata e condivisa”.

Nei prossimi giorni, informa l’Asp, l’intervento verrà progressivamente esteso anche agli altri istituti scolastici e alle famiglie interessate, in un’ottica di presa in carico progressiva e integrata dell’intera comunità. Gli interventi vedranno impegnati l’Unità operativa complessa di Psicologia, la referente aziendale per la psicologia dell’emergenza, gli psicologi del Consultorio familiare e del Centro di salute mentale, che stanno operando in raccordo con la Protezione civile, le associazioni accreditate e gli psicologi già operanti presso gli istituti scolastici.

“L’Asp di Caltanissetta continuerà a garantire una presenza costante sul territorio – conclude il Dg Ficarra – attraverso un lavoro di rete efficace con tutte le istituzioni coinvolte, perché la gestione dell’emergenza richiede risposte tempestive, competenti e coordinate.” L’Asp di Caltanissetta conclude la nota ribadendo che “il supporto psicologico rappresenta una componente essenziale della gestione dell’emergenza, da realizzarsi in stretta sinergia con le istituzioni scolastiche, la Protezione civile e i servizi territoriali”.