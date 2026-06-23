Noemi annuncia due tappe in Sicilia nel suo tour estivo

Il 17 agosto sarà a Grisì, 24 agosto Casteldaccia

PALERMO – Noemi torna ad accendere i palchi con nuovo viaggio live: Noemi Live 2026, il tour estivo prodotto da Friends & Partners che attraverserà festival e location tra le più suggestive d’Italia per culminare poi nei due eventi speciali di dicembre: il 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Per maggiori info: www.friendsandpartners.it

Tra i nuovi appuntamenti che si aggiungono al tour partito a fine maggio, due tappe la vedranno protagonista dell’estate live in Sicilia. Il 17 agosto calcherà il palco di Piazza della Rinascita a Grisì – Monreale (PA) per l’evento promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Exes Ama Events, che sarà realizzato da Puntoeacapo Srl con ingresso gratuito.

Il 24 agosto Noemi sarà invece la protagonista di una grande serata di musica dal vivo a Casteldaccia (PA) dove si esibirà a Piazza Matrice. L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dal Comune di Casteldaccia e dal Comitato per i Festeggiamenti di San Giuseppe e sarà realizzato da Puntoeacapo in collaborazione con BM Produzioni Musicali e Quintosol Production srl.

In scaletta l’artista romana presenterà i brani più amati del suo ricco repertorio insieme al nuovo singolo “Tu cosa fai questa sera” pubblicato il 29 maggio e accompagnato dal videoclip ufficiale del brano che vanta la partecipazione del ballerino Nikita Perotti, vincitore del noto programma televisivo di Rai 1 “Ballando con le Stelle”.

“Tu cosa fai questa sera” (Columbia Records / Sony Music Italy) è una nuova tappa delle cantautrice che, dopo il successo di brani come “Non sono io”, “Oh ma!” con Rocco Hunt e “Bianca” – rimasta ai vertici dell’airplay radiofonico italiano – torna con una canzone che mette al centro una versione ancora più diretta, istintiva e sensuale di sé.

Nel video ufficiale, diretto da Lorenzo Silvestri, Noemi si muove dentro un continuo gioco di attrazione e provocazione con un uomo che la sfida e prova a destabilizzarla. Tra giochi di sguardi, vicinanze e momenti ad alta tensione sensuale, la danza tra Noemi e il ballerino (per la coreografia di Marcello Sacchetta) costruisce un equilibrio in cui però è sempre Noemi ad avere il controllo della scena: forte, lucida e padrona della propria identità. Un dialogo fisico ed emotivo che restituisce tutta l’energia più intensa e diretta del brano.

“Tu cosa fai questa sera” è un brano intenso e magnetico, che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro del racconto emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte.

Dal punto di vista delle sonorità il pezzo segna una nuova direzione per Noemi: una veste sonora più ritmica, incisiva e contemporanea, che accompagna un modo nuovo di raccontarsi. Il ritmo serrato e l’energia del brano amplificano il carattere diretto e autentico dell’interpretazione, mostrando un lato inedito dell’artista, più audace e consapevole.